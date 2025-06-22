На саммите НАТО не будут обсуждать Ближний Восток

В программе саммита НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, отсутствует заседание, посвящённое конфликтам на Ближнем Востоке.

Как утверждает газета Politico, никаких официальных планов встречи глав государств — членов альянса для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке пока не было.

Замдиректора института стратегических исследований РУДН (ИСИП РУДН) Евгений Семибратов в беседе с RT ранее заявил, что досрочный отъезд президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде следует рассматривать как демарш со стороны Белого дома.