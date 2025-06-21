Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 21 июня, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

— Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки, — подтвердила Эйсмонт.

Так она прокомментировала заявление заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 белорусских заключенных, в перечень которых входит оппозиционер Сергей Тихановский.

Эйсмонт подчеркнула, что решение о его освобождении было принято из гуманных соображений и с целью воссоединения семьи, передает РИА Новости.

Встреча Александра Лукашенко и спецпредставителя американского лидера Кита Келлога прошла 21 июня в минском Дворце Независимости. Согласно данным журналистов, лидер Белоруссии и спецпосланник американского президента говорили о международной проблематике, ситуации в мире и об отношениях между странами.

Раскрыто местонахождение Тихановского после освобождения из тюрьмы

В тот же день в Сети появились первые кадры встречи Сергея Тихановского с супругой Светланой. На записи видно, как оппозиционер выходит из белой машины и бросается обнимать свою жену. Все стоящие вокруг пары очевидцы аплодировали в честь воссоединения пары.