Все страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Об этом сообщает Reuters.

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Дипломаты рассказали агентству, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети. Официально об этом решении будет объявлено 25 июня на саммите НАТО.

Сейчас члены альянса выделяют на нужды НАТО максимум два процента от ВВП.

Ранее независимый немецкий эксперт по энергетике Ральф Дикель предупредил, что Германия подтолкнет свою экономику к разрушению в случае, если будет согласна увеличить расходы на оборону до целевого показателя НАТО в пять процентов ВВП. По его мнению, оборона не должна полностью измеряться процентом ВВП, а высчитываться исходя из тщательного анализа потенциальных угроз.