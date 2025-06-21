В Минске объяснили, почему освободили Тихановского

Решение об освобождении мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея было принято президентом республики Александром Лукашенко исключительно из гуманных соображений. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - сказала она.

Раскрыто местонахождение Тихановского после освобождения из тюрьмы

Ранее заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщил, что власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных.

В 2021 году Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.