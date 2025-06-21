Пезешкиан озвучил Макрону позицию по ядерной программе Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее «обнуления». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

Пезешкиан напомнил собеседнику, что иранские власти, исходя из фетвы Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, неоднократно заявляли, что «Тегеран никогда не собирался и не собирается производить ядерное оружие».

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Вместе с тем, подчеркнул президент, Иран никогда не откажется от своих законных прав на мирную ядерную деятельность.

«Мы готовы выстраивать доверие, и в этой связи мы приветствуем любой диалог и переговоры», — отметил Пезешкиан.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил ранее, что инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.