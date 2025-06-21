Axios: Трамп и Эрдоган пытались организовать встречу между США и Ираном

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган пытались на прошлой неделе организовать встречу американской и иранской делегаций высокого ранга в Стамбуле. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, попытка провалилась в связи с тем, что не получилось связаться с верховным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи, который должен был дать одобрение на проведение встречи. По информации портала, аятолла скрывается из-за опасений возможного покушения.

Кроме того, как отмечает Axios, потенциальную встречу, в которой от США приняли бы участие вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, с иранской - президент Масуд Пезешкиан, не должны были афишировать. Трамп настаивал на ее проведении и даже предлагал, если потребуется, присутствовать на беседе самому в надежде заключить сделку по ядерной программе Тегерана и избежать военного вмешательства США.

По словам источника портала, после переговоров по телефону Трампа и Эрдогана предложение было передано Пезешкиану и министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи. Они не смогли связаться с Хаменеи, чтобы получить его одобрение.

По данным Axios, в последующие дни Трамп и сотрудники Белого дома высокого ранга все меньше верили в возможность дипломатического урегулирования и все больше убеждались в том, что США придется провести операцию, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу.