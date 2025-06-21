Раскрыто местонахождение Тихановского после освобождения из тюрьмы

Освобожденный из тюрьмы белорусский оппозиционер Сергей Тихановский и еще 13 бывших заключенных находятся в Литве. Их местонахождение раскрыл глава МИД прибалтийской республики Кестутис Будрис, передает РИА Новости.

Будрис заявил, что сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский были «успешно освобождены» и находятся в республике.

«Теперь они в безопасности в Литве», — написал Будрис в соцсетях.

В свою очередь Светлана Тихановская утверждает, что уже встретилась с мужем.

В США прокомментировали освобождение политзаключенных в Белоруссии

Сергея Тихановского освободили после визита в Белоруссию американского спецпосланника Кита Келлога.