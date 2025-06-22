Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта с Россией. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

© Lenta.ru

Соскин раскрыл план Зеленского в отношении России и подчеркнул, что тот будет делать все для продолжения конфликта с Россией.