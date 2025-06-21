Додик: европейские политики врут, что готовы воевать с Россией

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик уверен, что Европа не готова к войне с Россией, а европейские политики просто врут. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю, что в Европе они ни к чему сейчас не готовы", - ответил глава Республики Сербской на вопрос, готовы ли европейцы воевать с Россией, если европейские политики заявляют о необходимости подготовки к такой войне.

"Их (европейских политиков - прим. ТАСС) политика - это антиполитика во всех отношениях. То, что делает плохо своему народу и своему собственному государству, - это плохая политика. Если мы говорим о плохих политиках, то что они делают? Они начинают врать", - пояснил Додик.

По его словам, если бы было нужно одним предложением описать всю ситуацию в Европе, то он бы "процитировал [британского писателя Джорджа] Оруэлла, который сказал, что вся правда становится ложью, а ложь - правдой". "Это как раз таки то, что мы видим у них", - добавил Додик.

Он уверен, что "поэтому европейские политики не готовы воевать с Россией". "Но прежде всего из-за того, что у самой России нет цели воевать с Европой", - подчеркнул президент Республики Сербской.

"А то, что они (европейские политики - прим. ТАСС) говорят, это только для того, чтобы убрать внимание от своих внутренних проблем", - считает Додик.

О форуме

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.