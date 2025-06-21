Президент Бразилии не стал подписывать закон об учреждении Дня дружбы с Израилем

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал подписывать закон об учреждении Дня празднования дружбы между южноамериканской республикой и Израилем. Об этом сообщила местная газета O Globo.

По ее информации, глава государства не наложил вето на этот закон, уже одобренный бразильским Конгрессом, однако также не стал и подписывать его. В Партии трудящихся, лидером которой является Лула да Силва, считают, что глава бразильской администрации не должен ставить свою подпись и обнародовать закон из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа и начавшейся в ночь на 13 июня атаки Израиля по Ирану.

Конституция Бразилии предписывает президенту подписать и опубликовать закон в 15-дневный срок после одобрения парламентом. В случае, если закон уходит из администрации президента без подписи главы государства, то все равно считается принятым, но при "молчаливом согласии" лидера республики.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.