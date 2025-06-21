Зеленский: Украина оказалась в сложной ситуации выбора по переговорам с РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в затруднительном положении в связи с долгим продолжением переговоров в стамбульском формате.

Об этом пишет «РБК-Украина».

По утверждению Зеленского, Россия якобы использует переговорный процесс для отсрочки новых санкций и создания впечатления дипломатической активности.

«Мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому пути», — заявил Зеленский.

Кроме того, обмены пленными, по его словам, могут повлиять на сроки возможной встречи с участием зарубежных лидеров, на которой настаивает украинская сторона.

Зеленский дал секретное поручение СБУ после слов Путина

Ранее стало известно, что Зеленский отложил решение о поездке на саммит НАТО на последний момент.