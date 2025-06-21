Владимиру Зеленскому пора признать свой проигрыш во всех поступках, которые совершил. Об этом заявил ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всем, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу, - сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). - Он также должен признать, что те территории, которые принадлежат Украине, исторически принадлежали России, были по всем известным историческим причинам переданы им".

По словам Додика, Зеленский поверил словам западных политиков, "которые хлопали его по плечу и много чего ему обещали, но все это им не удалось". "Им не удалось сломить русский национальный государственный интерес, который защищал интересы своего народа на этих территориях", - подчеркнул он.

Самообман как путь к поражению

По мнению президента Республики Сербской, из-за желания Зеленского жить в самообмане, "он все это проигнорировал, и отправил много молодых людей на смерть".

"Еще [первый канцлер Германской империи Отто фон] Бисмарк говорил: для того, чтобы завладеть Евразией, нужно поссорить Украину и Россию. И наивный Зеленский в это поверил", - добавил он.

При этом Додик обратил внимание, что президент России Владимир Путин "очень медленно и терпеливо делал все возможное, чтобы избежать войны". "И сегодня (во время пленарного заседания на ПМЭФ - прим. ТАСС) он еще раз сказал о том, что русские и украинцы - это один народ", - обратил внимание он.

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"Президент Путин - это государственный деятель не войны, а мира. Но, чтобы жить в мире, нужно побеждать. Поэтому победа России в данном случае не имеет альтернативы", - констатировал Додик.

О форуме

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.