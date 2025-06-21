Эрдоган: Стамбул готов содействовать переговорам с Ираном по ядерной программе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи о готовности Турции оказать содействие в организации технических переговоров по иранской ядерной программе, включая возможность проведения встречи между лидерами США и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости. "Президент Эрдоган заявил, что Турция заняла твердую позицию против нападений Израиля на Иран, как и в отношении атак на Газу, Ливан и Сирию, и прилагает усилия для прекращения конфликтов и возвращения к дипломатическому решению", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Как отметили в канцелярии, Эрдоган подчеркнул, что регион не может допустить нового военного конфликта, Израиль "должен быть немедленно остановлен", а урегулирование "ядерного спора" возможно только путем переговоров. "Президент подчеркнул, что шаги, направленные на дипломатическое урегулирование, должны быть предприняты в кратчайшие сроки. Турция продолжит поддерживать инициативы в этом направлении", - уточнили в канцелярии. На этой неделе в Женеве Иран провел переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.