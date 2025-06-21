Украинский руководитель Владимир Зеленский хочет "выслать" из страны главу Минобороны страны Рустема Умерова, назначив его послом в США. Об этом заявил в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко (*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

По данным нардепа, на место Умерова рассматривают главу СБУ Василия Малюка (*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Официальных подтверждений этой информации нет, однако ранее Зеленский анонсировал кадровые перестановки среди послов и внутри страны. Также он опроверг отставку премьера Дениса Шмыгаля.

Подобным образом Зеленский уже "сослал" экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который теперь работает послом в Британии и не имеет доступа к командованию армией.