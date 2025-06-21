ЦАХАЛ заявил об ударе по заводу по производству центрифуг в Исфахане

Израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ударах было задействовано около 50 истребителей ВВС Израиля - они сбросили на различные цели 150 боеприпасов. Армия обороны Израиля заявила, что удары по ядерному объекту в Исфахане были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана. "На территории комплекса также был атакован завод по производству центрифуг, а также дополнительные военные объекты иранского режима в районе Исфахана", — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Там добавили, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг, обогащающих уран. 18 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки.