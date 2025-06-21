Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Белорусского блогера Сергея Тихановского, который был одним из центральных лиц местной оппозиции, в субботу, 21 июня, освободили из тюрьмы после пяти лет заключения.

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По данным журналистов, причиной решения белорусских властей об освобождении оппозиционера стал визит в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога и его встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

— Один из самых популярных политических блогеров страны решил баллотироваться в президенты, однако перед самым началом избирательной кампании его арестовали, и он не смог подать документы. В результате кандидатом стала его жена Светлана Тихоновская, — передает портал «Наша Нiва».

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