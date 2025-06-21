Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, вышел на свободу, пишет белорусская газета «Наша Нива».

По словам журналистов, решению способствовал визит в страну спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Переговоры между белорусской и американской сторонами состоялись в минском Дворце Независимости.

Лукашенко вынес предупреждение делегации США

Кроме того, были освобождены еще несколько сторонников белорусской оппозиции: бывший доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, журналист Игорь Карней.

Сразу после освобождения Сергей Тихановский покинул страну.

Напомним, что политика осудили на 18 лет за воспрепятствование работе ЦИК и подготовку массовых беспорядков. За решеткой он провел чуть более пяти лет.