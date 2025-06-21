Стала известна просьба Лукашенко к спецпосланнику Трампа

Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога не мудрить и хитрить. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться… Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся», — подчеркнул президент республики.

Лукашенко заметил, что визит Келлога в Минск «наделал очень много шума».

Ранее стало известно, что президент Белоруссии провёл встречу со спецпосланником президента США по Украине.

18 июня появилась информация, что Келлог планирует посетить Минск и встретиться с Лукашенко.