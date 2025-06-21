Посол ЕС выступил с угрозой в адрес Грузии

Грузия может надолго лишиться возможности вступить в Евросоюз. Об этом сообщил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"В 2023 году Евросоюз для Грузии открыл двери европейской семьи, и она стала кандидатом в члены ЕС. Мы этот исторический момент отпраздновали вместе. Сегодня евроинтеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза, более того, демократия в Грузии в опасности", - утверждал Герчинский.

Европейский дипломат отметил, что 23 июня на заседании глав МИД ЕС, возможно, будет обсуждаться и вопрос Грузии, в частности дезинформация, направленная против ЕС, возможность введения санкций и безвизовый режим.

Премьер Грузии заявил о готовности вступить в ЕС в 2030 году

Отношения Тбилиси и Брюсселя разладились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. У ЕС есть также вопросы к честности и прозрачности парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года в Грузии. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Отдельные страны союза также ввели персональные санкции против представителей грузинской власти.