Зеленский дал секретное поручение СБУ после слов Путина

Владимир Зеленский прокомментировал в своем Телеграм-канале слова президента России Владимира Путина о том, что он считает русский и украинский народ одним народом и "в этом смысле вся Украина наша". Зеленский отметил, что принимает в связи с этим ряд новых решений и объявляет "месяц особых мер ради нового давления на Россию". В частности, он рассказал о некоем секретном поручении Службе безопасности Украины (СБУ).

"Первое: будут новые наши международные мероприятия ради действительно ощутимых международных санкций против России", - объявил Зеленский, добавив, что будет активизирована санкционная работа внутри Украины против тех, кто каким-либо образом сотрудничает с Россией или сохраняет бизнес на территории, контролируемой российскими вйсками.

"Второе: направим больше ресурсов в наши дроны всех типов", - также отметил Зеленский.

Зеленский выступил с новым призывом к союзникам

В качестве третьей меры он назвал решение о некоторых кадровых перестановках, в том числе в украинском дипломатическом корпусе, чтобы увеличить потенциал в отношениях с западными партнерами и внутренней устойчивости.

Кроме этого Зеленский сообщил, что сегодня дал некие непубличные поручения главе СБУ. Также он анонсировал отдельные решения СНБО.

"Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию", - написал Зеленский.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что для урегулирования ситуации Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии, обеспечить права русского языка и пророссийских жителей, устранить нацистские элементы в украинском руководстве, объявить нейтралитет.