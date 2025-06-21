Ветеран ЦРУ предупредил США об опасной ловушке

Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесёт Вашингтону серьёзный ущерб.

Об этом в своей статье для Responsible Statecraft, выдержки из которой приводит РИА Новости, заявил ветеран американской разведки Пол Пиллар.

«Присоединение к агрессии Израиля против Ирана нанесёт ущерб, а не укрепит интересы США и международную безопасность», – убеждён он.

По мнению автора публикации, одной из основных целей нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, добавил Пиллар, военное американское вмешательство может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несёт серьёзные риски трансформации конфликта в бесконечную войну.

«Доверие к США как к партнёру по переговорам станет ещё меньше, так как многие наблюдатели придут к тому же выводу, к которому, несомненно, пришли многие иранцы – показное стремление администрации Трампа к заключению ядерного соглашения путём переговоров было всего лишь прикрытием для вооруженного нападения», – резюмировал ветеран ЦРУ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал вероятность вступления США в войну против Ирана.