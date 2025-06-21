В США заявили, что Израиль тащит страну в опасную ловушку

Война с Ираном, в которую Израиль хочет втянуть США, нанесет Вашингтону серьезный ущерб, пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар в статье для Responsible Statecraft.

© Zuma/ТАСС

В четверг, 19 июня, телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия в кратчайшие сроки.

По оценке аналитика, ключевой причиной нападения Израиля на Иран было стремление саботировать диалог между Вашингтоном и Тегераном.

«Присоединение к агрессии Израиля против Ирана нанесет ущерб, а не укрепит интересы США и международную безопасность», — предупредил Пиллар.

Военное вмешательство США может навсегда погубить перспективы переговоров по ядерной сделке и несет риски трансформации конфликта в бесконечную войну, заметил эксперт.

Эрдоган раскрыл, с чем связаны атаки Израиля на Иран

Пиллар подчеркнул, что удар по объектам иранской ядерной программы приведет к тому, что доверие к Белому дому как к партнеру по переговорам станет еще меньше.

По его словам, «многие наблюдатели придут, справедливо или ошибочно, к выводу» о том, что высказывания администрации США, призывы к мирным переговорам были прикрытием для вооруженного нападения.