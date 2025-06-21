Украина попросила у США пакет оружия с Patriot

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК Patriot, передает «РБК-Украина».

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Лидер отметил, что у республики «построен очень хороший диалог» между министром экономики Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом. Политик добавил, что чиновники встретились в Канаде и обсуждали соглашение по минералам.

«Передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек», — сказал глава государства.

На прошлой неделе глава миноборны ФРГ Борис Писториус при Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы противоракетной обороны Iris-T. Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными.