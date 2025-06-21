Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процента ВВП на усиление украинского оборонного производства. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25 процента ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия», — сказано в сообщении агентства.

При этом сообщается, что Украина рассчитывает уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства. В числе стран, с которыми ведутся переговоры, названы Германия, Великобритания, Канада, Норвегия, Дания и Литва.

Ранее Зеленский попросил страны Запада ежегодно финансировать республику. Размер поддержки, которую он хочет получить, — 40 миллиардов долларов в год.