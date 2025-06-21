Пашинян рассказал, что появится вместо Зангезурского коридора

Майк Габриелян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что так называемого Зангезурского коридора не будет, вместо него откроют «Перекресток мира». Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян рассказал, что появится вместо Зангезурского коридора
© РИА Новости

Пашинян встретился с армянской общиной Стамбула. Разговор зашел о коридоре, связывающем Азербайджан и Нахичеванскую Автономную Республику через территорию Армении.

Премьер отметил, что «Зангезурского коридора не будет, а вместо него появится "Перекресток мира"».

«Это значит взаимное признание и уважение территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, «Перекресток мира» позволит гражданам Турции и Азербайджана «ездить по нашей территории», и в этом нет ничего плохого.

При этом надо быть готовым к тому, что «Перекресток мира» в Азербайджане назовут открытием Зангезурского коридора, предупредил премьер.

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Планируется, что в рамках «Перекрестка мира» Армения восстановит Мегринскую железную дорогу, которая свяжет Азербайджан и Армению через юг Армении, а также юго-запад Азербайджана с Нахичеванью. В дальнейшем проект позволит связать Азербайджан с Турцией, Ираном и Грузией.