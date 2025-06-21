Пашинян рассказал, что появится вместо Зангезурского коридора

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что так называемого Зангезурского коридора не будет, вместо него откроют «Перекресток мира». Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян встретился с армянской общиной Стамбула. Разговор зашел о коридоре, связывающем Азербайджан и Нахичеванскую Автономную Республику через территорию Армении.

Премьер отметил, что «Зангезурского коридора не будет, а вместо него появится "Перекресток мира"».

«Это значит взаимное признание и уважение территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, «Перекресток мира» позволит гражданам Турции и Азербайджана «ездить по нашей территории», и в этом нет ничего плохого.

При этом надо быть готовым к тому, что «Перекресток мира» в Азербайджане назовут открытием Зангезурского коридора, предупредил премьер.

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Планируется, что в рамках «Перекрестка мира» Армения восстановит Мегринскую железную дорогу, которая свяжет Азербайджан и Армению через юг Армении, а также юго-запад Азербайджана с Нахичеванью. В дальнейшем проект позволит связать Азербайджан с Турцией, Ираном и Грузией.