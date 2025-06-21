Эрдоган раскрыл, с чем связаны атаки Израиля на Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что оживление переговоров по проблеме иранской ядерной программы и начавшиеся затем удары Израиля по Ирану взаимосвязаны. Об этом пишет U.S. News & World Report.

Накануне Эрдоган в эфире телеканала TRT оценил действия Израиля в секторе Газа. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера».

«Атаки, совершаемые Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии и совсем недавно в Иране, определяются как бандитизм. Конечно же, это неспроста, что атаки произошли в то время, когда активизировались переговоры по ядерной программе Ирана», — разъяснил президент Турции.

Эрдоган призвал исламский мир к сплочению и противодействию политике Израиля в Сирии, Ливане, Иране.

По его мнению, меры, которые принимает Иран для своей защиты от Израиля, являются «естественными и законными». Вместе с тем, заметил турецкий лидер, решение кризиса вокруг Ирана лежит исключительно в дипломатической плоскости.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Израиль своей операцией против Ирана поставил Ближний Восток на грань полной катастрофы.

Эрдоган заявил, что Нетаньяху "превзошел Гитлера"

Приоритет Анкары — это постоянное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу. Турция решительно поддерживает переговоры, констатировал Фидан.