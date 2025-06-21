Зеленский прокомментировал слухи о побеге вице-премьера из страны

Вице-премьер - министр национального единства Украины Алексей Чернышов, слухи о возможном побеге которого уже несколько дней обсуждаются в стране, находится в служебной командировке и должен скоро вернуться. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Первое - открывать хабы в разных странах, а второе - вопрос множественного гражданства [украинцев]. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Поездка закончится, он должен вернуться. Все", - приводит слова Зеленского агентство Униан.

С 17 июня в украинских СМИ распространяется информация о том, что Чернышов не возвращается на Украину из-за крупного коррупционного скандала. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства регионального развития, которое ранее возглавлял Чернышов.

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По информации СМИ, обвиняемые напрямую связаны с вице-премьером, а у него самого также проходили обыски. Как отметил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) командировка Чернышова в Австрию, которая заранее не анонсировалась, подозрительно совпала по времени с действиями НАБУ по задержанию его соратников.

В свою очередь оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский назвал ситуацию с выездом вице-премьера за границу уникальной, обратив внимание, что речь идет именно о чиновнике, в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа. По его словам, офис Зеленского сейчас пытается "договориться" с НАБУ, чтобы Чернышову не предъявили обвинения и он мог вернуться в страну.