Зеленский высказался об отставке премьера Шмыгаля

Украинский глава Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отставке премьера Дениса Шмыгаля. По его словам, таких разговоров не было.

Слухи об отставке Шмыгаля появились в украинских телеграм-каналах в середине июня.

«Если бы я решил сменить премьер-министра, я бы в первую очередь сказал бы ему об этом. Разговора об отставке с премьер-министром у меня не было. Мы все-таки много лет работаем», - сказал Зеленский, его слова приводят местные СМИ.

Он добавил, что уважает Шмыгаля "за его опыт и просто по-человечески".

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Шмыгаль занял пост премьера Украины в марте 2020 года. До этого он был главой Ивано-Франковской ОГА и вице-премьером.