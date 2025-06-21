Лукашенко встретился с Келлогом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником главы США по Украине Китом Кэллогом. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Встреча проходит во Дворце независимости в Минске. Помимо Лукашенко и Келлога во дворце присутствуют делегации Белоруссии и США.

Эксперты отметили, что спецпосланник стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим республику за последние годы.

Ранее Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам между Россией и Украиной.