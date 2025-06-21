Хаменеи выбрал трех преемников на случай покушения

Из-за возможного покушения Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в бункере с отключенной связью. Он назвал имена своих потенциальных преемников в случае, если его убьют. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Три анонимных иранских чиновника рассказали, что сейчас аятолла Хаменеи «укрывается в бункере. Он подобрал «множество замен» своим ценным помощникам, если они погибнут.

«Примечательно, что аятолла Хаменеи даже назвал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов в преемники, если он будет убит. Это, возможно, является наиболее красноречивой иллюстрацией опасного момента, с которым сталкивается он и его тридцатилетнее правление», — пишет издание.

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Источники добавили, что аятолла общается со своими командирами напрямую через доверенного помощника, мобильной и электронной связи с ним нет.