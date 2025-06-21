Додик рассказал о действиях Запада против православного мира

Запад стремится создать как можно больше сложностей для православного мира, рассказал на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он добавил, что такие действия неприемлемы, пишет РИА Новости.

Ранее власти Армении предъявили обвинения российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, владельцу компании «Ташир Групп». Его арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей.

«Абсолютно ясно, что Запад хочет создать как можно больше сложностей для православного мира, к которому отношусь и я, и многие другие. Это проявляется в попытках разрушить институт церкви, умалить значение и роль наших церковных иерархов и служителей и, таким образом, подорвать доверие не только к церкви, но и к вере», — разъяснил Додик.

Президент подчеркнул, что нападки на православие со стороны Запада абсолютно неприемлемы. Он добавил, что западные страны на протяжении многих лет заявляли, что ведут борьбу за свободу, права человека, свободу вероисповедания.

По его мнению, за действиями ЕС и США кроются очевидные попытки «окружить Россию или РПЦ и уменьшить ее влияние в странах региона».