Лукашенко считает президента США Трампа открытым человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главу администрации США Дональда Трампа «открытым человеком». Об этом он сказал в ходе встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, видео с которой опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

21 июня Лукашенко провел встречу с Келлогом во Дворце Независимости в Минске.

В начале встречи Лукашенко заявил спецпосланнику президента США, что не следует мудрить и хитрить, в противном случае их встреча будет напрасной. В ответ на это Келлог заявил, что открытость — это одно из качеств, за которые его критикуют.

«Я это знаю. Но у вас президент такой, открытый сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.

О том, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа планирует отправиться в Белоруссию для встречи с главой республики, стало известно 18 июня. Отмечалось, что встреча организована на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не приносят заметных плодов.