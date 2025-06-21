Владимиру Зеленскому следует немедленно уйти в отставку, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом со ссылкой на источник пишет News.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт, и, желательно, мирным путем. Вместе с тем, заметил глава государства, Москва не исключает взятие под контроль Сум.

Украинский лидер после речи Путина провел совещание по обороне Сум. В ходе мероприятия он предположил, что «Кремль не желает прекращать конфликт».

«Уходи в отставку. Прямо сейчас», — обратился к Зеленскому Кошкович.

Аналитик Кошкович: израильский удар по Ирану несет проблемы для Киева

Напомним, что Путин неоднократно предлагал правительству Украины сесть за стол переговоров и обсудить пути завершения конфликта. По мнению военных экспертов, требования России значительно выросли в 2024-2025 годах по сравнению с теми, которые предъявлялись в ходе переговоров в Стамбуле.