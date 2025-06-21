Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины.

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Напомним, что в Раду кандидатуру Кравченко на утверждение Зеленский внес 16 июня. При этом должность генпрокурора оставалась вакантной с октября прошлого года, когда в отставку был отправлен Андрей Костин. Обязанности генпрокурора в это время исполнял первый заместитель Алексе Хоменко.

Согласие Зеленскому на назначение Кравченко генпрокурором Рада дала 17 июня.

Кравченко в марте исполнилось 35 лет. Таким образом он стал самым молодым генпрокурором в истории Украины. До этого он занимал должности главы Госналогслужбы и председателя Киевской областной военной администрации.