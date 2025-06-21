В Иране погибли физик-ядерщик и его супруга

Во время израильского удара погибли иранский ученый-ядерщик с супругой. Об этом в субботу сообщает Al Jazeera

Телеканал ссылается на иранское агентство Mehr. Отмечается, что физик погиб после интенсивных бомбардировок израильской армии.

«Подтверждена гибель ученого и его супруги в результате удара Израиля»,— сказано в сообщении.

Подробности пока не приводятся.

В субботу западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в особое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.