На Западе назвали причину ареста бизнесмена Карапетяна в Армении

Причиной ареста российского бизнесмена, главы компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Армении стала выслуга перед Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли, передает RT.

«Это четко укладывается в усилия армянского премьера [Никола] Пашиняна, направленные на то, чтобы выслужиться перед Евросоюзом и дистанцироваться от своего традиционного союзника — России», — сказал политолог.

Он добавил, что Карапетян воспринимается как предприниматель, выступающий за укрепление экономических связей между Арменией и Россией, что, по его мнению, невыгодно для ЕС.

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17 июня у Карапетяна начались обыски с последующим задержанием и обвинениям о призывах к захвату власти. Этому предшествовал его пост о том, что он собирается «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», комментируя публичный конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Армянской апостольской церковью. Глава кабмина республики обвиняет их в клановости и кумовстве.