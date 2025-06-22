В Польше заявили о подготовке к войне с Россией

Польша разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила министр культуры Польши Ханна Врублевская.

По ее словам, польские музеи больше не могут работать, полагаясь на «теоретическую концепцию безопасности», в связи с чем министерство начало вести переговоры с правительствами других стран о возможном хранении произведений из около 160 культурных учреждений.

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Отмечается, что «эвакуация» коснется не только скульптур и картин, но и музыкальных инструментов с ценными книгами. План должен быть готов к концу 2025 года, указано в статье.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил готовность Польши к диалогу с Россией. «И белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию», — сказал он.