"Не прощу ей": Брыльска жестко высказалась о смерти Талызиной

Польская актриса Барбара Брыльска отреагировала на сообщение Театра имени Моссовета о кончине народной артистки РСФСР Валентины Талызиной и заявила, что так и не простила ее.

"Что я могу сказать? Ничего хорошего", - приводит портал News.ru комментарий польской актрисы.

Брыльска добавила, что Талызина ее очень-очень не любила и в интервью по телевидению сказала такое, что "никогда не прощу ей".

Она добавила, что, конечно, была лично знакома с Талызиной, виделась с ней в компаниях, но никогда "один на один".

Барбара Брыльска и Валентина Талызина несколько раз в интервью нелестно отзывались друг о друге. Как-то Талызина сказала, что Брыльска привозила нижнее белье и торговала им на Мосфильме, а на вырученные деньги покупала картины российских художников и увозила их в Польшу.

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На это Брыльска заявила, что просто привозила белье друзьям и подругам, но не торговала. При этом назвала Талызину "подлым человеком".