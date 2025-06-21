Зеленский провел срочное совещание после слов Путина о Сумах

Владимир Зеленский устроил специальное совещание с военными, основной темой стала судьба города Сумы, к которому подошел фронт. Это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о Сумах, передает РИА Новости.

После выступления российского лидера на ПМЭФ Зеленский опубликовал очередное вечернее обращение. Он рассказал, что провел совещание и заслушал подробный доклад от высокопоставленных членов ВСУ, касающийся ситуации на фронте.

«Отдельное внимание – Сумщине, действиям в приграничье», — сказал Зеленский.

Путин раскрыл глубину зоны безопасности в Сумской области

Накануне Путин выступил на ПМЭФ и рассказал, что российская армия в Сумской области стремится расширить буферную зону после нападений ВСУ на приграничные российские земли.