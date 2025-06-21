Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X призвал президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост.

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Поводом стало вечернее обращение украинского лидера, опубликованное после выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Зеленский тогда заявил, что российская сторона якобы не демонстрирует желания завершить конфликт. В ответ на это Кошкович резко отреагировал, призвав Зеленского немедленно уйти в отставку.

В ходе ПМЭФ накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва предпринимала усилия для мирного урегулирования ситуации с Украиной, однако Киев, по его словам, постоянно отвергал предложения. Он добавил, что Россия не требует капитуляции от Украины, но ожидает признания существующих реалий на земле. Также глава государства отметил, что у Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка личного состава на ключевых направлениях, в то время как российская армия продолжает наступление по всей линии фронта.

Эти и другие заявления президента — в материале «Газеты.Ru».