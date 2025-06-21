В США только президент страны Дональд Трамп принимает решения по конфликту на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, трансляцию вел Fox 5 Atlanta.

По ее словам, только глава государства может принимать решение о том, как действовать дальше, как повлиять на ситуацию на Украине.

При этом Брюс подчеркнула, что Вашингтон внимательно следит за развитием переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Представитель Госдепартамента добавил, что любой переговорный процесс проходит очень сложно, и не все детали выносятся на публику.

Накануне Трамп заявил, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».