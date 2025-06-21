В Раде обвинили главкома ВСУ Сырского в провале после слов Путина о Сумах

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в провальной обороне Сумской области. Это произошло после заявления президента России Владимира Путина о Сумах, передает РИА Новости.

Безуглая в соцсетях упрекнула главнокомандующего ВСУ Сырского в том, что он «пропустил наступление на Сумскую область» и перечислила его многочисленные ошибки.

По словам депутата, Сырский «системно давил» на десантно-штурмовые войска, их командующего Скибюка и «кошмарил руководителя направления Красильникова». Сырский не принимал их доклады, не давал ресурсы и инженеров, вмешивался в перемещения рот и батальонов, забирал подразделения на другие направления.

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При этом главнокомандующий ВСУ «замалчивал ситуацию» во время докладов Зеленскому.

«И в результате встретил новое вторжение без элементарной подготовки. Сумщина не готова к обороне», — написала депутат.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена забирать Сумы, но такое развитие событий «не исключено.