Вице-президент США спровоцировал скандал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре скандала после ошибочного называния сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падильи именем "Хосе" во время публичного выступления.

"Я надеялся, что Хосе Падилья будет здесь, чтобы задать вопрос, но, к сожалению, думаю, он решил не появляться, потому что тут нет возможности устроить представление", - заявил Вэнс в ходе визита в Калифорнию.

Это высказывание вызвало резкую реакцию местных политиков. Губернатор штата Гэвин Ньюсом в соцсети X предположил, что ошибка была намеренной, учитывая совместную работу Вэнса и Падильи в Сенате. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала поведение вице-президента неприемлемым и неуважительным.

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