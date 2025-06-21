Прозрачный намек на Трампа: сонный Джо Байден выступил с критикой «стирания истории»

В исторической церкви в Галвестоне (США) состоялось публичное выступление бывшего президента страны Джо Байдена, в ходе которого он резко раскритиковал «попытки стереть историю» Америки. Мероприятие прошло в церкви, где в июне 1865 года был зачитан указ об отмене рабства в Техасе.

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Байден, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что отмена рабства в этом штате — символ освобождения и борьбы за гражданские права, и напомнил, что в 2021 году он подписал закон о Национальном дне независимости, посвященном окончанию рабства. Этот день стал первым новым федеральным праздником в США со времен Мартина Лютера Кинга-младшего.

Байден отметил, что события 1865 года имеют огромное значение для американской истории и национальной идентичности. Он заявил, что несмотря на усилия некоторых политиков в вопросах «стирания» этой части истории, память о борьбе за свободу и равноправие должна оставаться живой. Байден подчеркнул, что «темнота может многое скрывать, но ничего не может стереть», намекая на попытки переписать или игнорировать важные исторические факты.

Особое внимание он уделил усилиям по переименованию военных баз, названных в честь офицеров армии Конфедерации. Байден подчеркнул, что его администрация работала над восстановлением названий баз в честь ветеранов, которые не связаны с Конфедерацией, что стало важным шагом в борьбе с наследием рабства и расовой дискриминации.

В своем выступлении Байден косвенно намекнул на действия нынешнего президента США Дональда Трампа, который, по мнению бывшего президента, пытался «стереть» или игнорировать важные исторические события. Байден упомянул, что «восстановление исторической памяти — это наш долг», и подчеркнул, что «никакая тьма не может полностью скрыть свет правды».

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Несколько участников церемонии, в том числе мэр Галвестона Крейг Браун, выразили поддержку Байдену, вручая ему памятную доску, которая символизирует его роль в признании важного дня для Техаса национальным праздником. Браун отметил, что «по-прежнему считает нашего президента Джо Байдена своим лидером».

Ранее Дональд Трамп, выступая в другом месте, заявил, что в США «слишком много нерабочих праздников», и выразил критику в адрес современных инициатив по учреждению новых памятных дат.