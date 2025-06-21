Описан сценарий сближения Ирана и Израиля без смены власти

Несмотря на объявление Израиля экзистенциальным врагом исламский режим в Иране на протяжении десятилетий поддерживал с ним прагматическое сотрудничество. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

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По словам востоковеда, сближению двух стран способствовали общие враги — например, Ирак при Саддаме Хусейне или «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). В связи с этим можно допускать, что в какой-то момент исламские власти в Иране вновь смогут поддерживать конструктивное взаимодействие с Израилем.

«Пересмотр догматов не является необходимым условием для прагматичной политики исламской республики в отношении Израиля», — заметил эксперт.

Израиль заявил о подготовке к затяжной военной кампании против Ирана

Ранее американский дипломат Чез Фриман оценил шансы посредничества между Израилем и Ираном. По его мнению, израильские власти на данный момент препятствуют завершению конфликта.

*ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация.