С Владимиром Зеленским действительно нельзя подписывать никакие договоры. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

»Путин доказательно в правовом отношении показал, что подписывать с Зеленским документы даже о прекращении огня нельзя, потому что он находится в антиправовом международном поле <…> Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?» — прокомментировал Соскин.

Он утверждает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разделяет такую же точку зрения и предпочел бы, что Владимир Зеленский освободил занимаемую должность. Тем не менее, как подчеркнул Соскин, пока никто не знает, как это должно произойти и как этого добиться.

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До этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил возможность взятия Сум. Он также отметил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечал на вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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