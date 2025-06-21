В Швейцарии захотели отменить защитный статус беженца для украинцев

Правительство Швейцарии планирует отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP), сообщает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

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Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно. Отмечается, что большие части страны «были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными».

«Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается», — говорится в статье.

По словам лидера фракции в парламенте Томаса Эши, те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища.

В США лишат статуса беженца сотни тысяч украинцев

Ранее Совет Европейского союза продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира.