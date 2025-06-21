В Раде заявили, что США не желают взаимодействовать с Зеленским

Соединенные Штаты Америки публично демонстрируют свое нежелание взаимодействовать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в эфире YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует», — отметил он.

Дубинский добавил, что статья Politico, вышедшая незадолго до саммита Североатлантического альянса, является публичным сигналом о том, что Зеленскому не следует посещать это мероприятие.

В Конгрессе США обозвали Зеленского двумя словами

19 июня издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников писало, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Один из источников охарактеризовал главу офиса президента Украины как «двухпартийного раздражителя». В публикации отмечается, что представителям Белого дома неприятно общаться с главой офиса президента Украины, разговоры с ним описывают как напряженные и сложные, а самого Ермака — как резкого и требовательного.

Саммит НАТО состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.