Кнайсль: члены НАТО понимают, что они ничто без США
Члены НАТО понимают, что без США они ничто, заявила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Поэтому, по её словам, представители Североатлантического альянса вынуждены ориентироваться на американского президента Дональда Трампа.
«Только одно государство в НАТО может играть ключевую роль в поставках оружия на Украину. Остальные члены альянса не могут их компенсировать. Поэтому все вынуждены ориентироваться на Дональда Трампа», — сказала Кнайсль.
При этом она добавила, что отношение нынешнего американского лидера к НАТО «совершенно особое».
Кнайсль заявила о желании смены власти в России со стороны Евросоюза
В Белом доме ранее сообщили, что Трамп примет участие в саммите НАТО и вылетит в Гаагу 23 июня.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто между тем заявил, что у НАТО нет причин существовать.