Члены НАТО понимают, что без США они ничто, заявила в интервью ТАСС на полях ПМЭФ руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Поэтому, по её словам, представители Североатлантического альянса вынуждены ориентироваться на американского президента Дональда Трампа.

«Только одно государство в НАТО может играть ключевую роль в поставках оружия на Украину. Остальные члены альянса не могут их компенсировать. Поэтому все вынуждены ориентироваться на Дональда Трампа», — сказала Кнайсль.

При этом она добавила, что отношение нынешнего американского лидера к НАТО «совершенно особое».

Кнайсль заявила о желании смены власти в России со стороны Евросоюза

В Белом доме ранее сообщили, что Трамп примет участие в саммите НАТО и вылетит в Гаагу 23 июня.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто между тем заявил, что у НАТО нет причин существовать.