В КНР российскую структуру безопасности назвали зрелой. Своим мнением поделились обозреватели из Гонконга. По их словам, Пекин и Москва «имеют четкие сравнительные преимущества» и «не ведут эксклюзивную конкуренцию» в Центральной Азии.

«У Москвы глубокие культурные связи со странами Центральной Азии и зрелая структура безопасности, в то время как Пекин больше фокусируется на экономическом развитии. Однако их действия иногда пересекаются в сферах друг друга», — указано в публикации South China Morning Post.

Ранее американские аналитики отмечали, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности Китая, выступая своеобразным щитом от прямого давления со стороны США. По мнению издания «1945», именно поэтому западные страны стремятся ослабить Москву, чтобы получить рычаги влияния на Пекин и ограничить его возможности в регионе.